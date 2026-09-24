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Cuaca Jabodetabek 24 September 2026: Bogor Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang

Kamis, 24 September 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jabodetabek 24 September 2026: Bogor Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Kamis (24/9/2026). Hujan ringan diprakirakan terjadi secara lokal, terutama pada menjelang siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis (24/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (25/9/2026) pukul 07.00 WIB, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan sejak menjelang siang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

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Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor menjelang siang.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 24 September 2026, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kota dan Kabupaten Bogor waspada petir dan angin kencang.
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