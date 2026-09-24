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Cuaca Jawa Barat 24 September 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Waspada Hujan Petir

Kamis, 24 September 2026 – 08:00 WIB
Cuaca Jawa Barat 24 September 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Waspada Hujan Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan lebat disertai sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Kamis (24/9/2026). Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi secara lokal, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, kondisi pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi turun secara lokal menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

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Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan meluas ke sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi secara lokal di sebagian Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari hingga dini hari, cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan.

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Waspada Petir dan Angin Kencang

Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 24 September 2026, sejumlah wilayah berpotensi hujan. Bogor, Sukabumi, dan Cianjur diminta waspada petir serta angin kencang
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