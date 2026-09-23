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Meski KDM Turun Tangan, Mediasi Buruh Hotel Bumi Wiyata Masih Buntu

Rabu, 23 September 2026 – 22:00 WIB
Meski KDM Turun Tangan, Mediasi Buruh Hotel Bumi Wiyata Masih Buntu - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat hadiri mediasi buruh Hotel Bumi Wiyata Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perselisihan antara pekerja dan manajemen Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, belum menemukan titik temu.

Mediasi yang melibatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Depok Supian Suri kembali digelar di Balai Kota Depok, Rabu (23/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak masih mempertahankan pendapat masing-masing sehingga belum tercapai kesepakatan.

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Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok kemudian menyerahkan proses penyelesaian kepada mekanisme perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Dedi Mulyadi mengatakan dirinya telah meminta manajemen memenuhi pembayaran kepada para pekerja.

Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam mediasi, pihak manajemen menyatakan belum memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan pembayaran tersebut.

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“Mediasi tadi, ya para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Saya sudah meminta manajemen untuk membayarkan mereka, manajemen mengatakan tidak ada uang untuk membayarkan,” kata Dedi.

Dengan belum tercapainya kesepakatan, Dedi mengatakan masing-masing pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Mediasi pekerja dan manajemen Hotel Bumi Wiyata Depok belum menemukan kesepakatan. Disnaker siapkan mediasi tripartit, 63 pekerja mendapat dukungan biaya hidup.
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