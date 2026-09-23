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79 Bangunan Tanpa Izin Ditertibkan di Pasar Cisarua Bogor, Ini Penataan Berikutnya

Rabu, 23 September 2026 – 20:00 WIB
79 Bangunan Tanpa Izin Ditertibkan di Pasar Cisarua Bogor, Ini Penataan Berikutnya - JPNN.com Jabar
Pemkab Bogor menertibkan 79 bangunan tanpa izin di Pasar Cisarua. Sebanyak 75 dibongkar mandiri, sedangkan empat lainnya ditangani petugas. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menertibkan 79 bangunan tanpa izin dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).

Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai peruntukannya serta menata kawasan pasar agar lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Penertiban tersebut melibatkan Satpol PP Kabupaten Bogor bersama sejumlah perangkat daerah dan unsur TNI-Polri.

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Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan penertiban dilakukan setelah pemilik bangunan terlebih dahulu diberi pemberitahuan untuk membongkar bangunannya secara mandiri.

“Penertiban ini sudah melalui tahapan pemberitahuan kepada para pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Dari 79 bangunan tanpa izin yang terdata, sebanyak 75 pemilik sudah membongkar bangunannya secara mandiri,” ujar Heri.

Sementara itu, empat bangunan yang masih berdiri dibongkar oleh petugas menggunakan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor serta secara manual.

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Penertiban melibatkan Satpol PP Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas PUPR, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari unsur Garnisun, Koramil Cisarua, Polsek Cisarua, dan PLN Cipayung.

Pemkab Bogor menertibkan 79 bangunan tanpa izin di Pasar Cisarua. Sebanyak 75 dibongkar mandiri, sedangkan empat lainnya ditangani petugas.
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TAGS   penataan kawasan Puncak ruang terbuka hijau PKL Pasar Cisarua penertiban Pasar Cisarua pasar cisarua satpol pp kabupaten bogor DLH Kabupaten Bogor dishub kabupaten bogor PUPR Kabupaten Bogor pemkab bogor

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