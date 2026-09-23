Ombudsman Minta Fasilitas Khusus Lapas Cibinong Dirobohkan dalam Waktu Kurang dari Sebulan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ombudsman Republik Indonesia memberi waktu kurang dari satu bulan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk merobohkan fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pembongkaran bangunan tersebut menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

“Kami akan minta secepat-cepatnya. Kami akan melakukan sidak lagi mungkin kurang dari sebulan ini nanti,” kata Syafrida di Cibinong, Rabu (23/9/2026).

Ia menegaskan fasilitas tersebut harus sudah dirobohkan ketika Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Sudah harus dirubuhkan,” ujarnya.

Syafrida mengatakan seluruh temuan dalam sidak akan dituangkan dalam lembar kajian untuk kemudian disampaikan kepada Ditjenpas bersama sejumlah tindakan korektif.

Selain pembongkaran bangunan, Ombudsman meminta Ditjenpas melakukan restrukturisasi pimpinan Lapas Cibinong beserta jajarannya.

Ombudsman juga meminta warga binaan yang diduga menempati fasilitas khusus tersebut dikembalikan ke sel.