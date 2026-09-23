Bursa Kerja Online Depok Buka 1.057 Lowongan, Ada 100 Posisi untuk Disabilitas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mengajak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memanfaatkan bursa kerja online yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Depok.

Bursa kerja online tersebut digelar pada Rabu (23/9/2026) dari PT YKK Zipper, Kota Depok, dan disiarkan secara langsung melalui akun TikTok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kegiatan tersebut melibatkan 16 perusahaan dengan total 1.057 lowongan kerja untuk berbagai posisi.

Informasi lowongan dan pendaftaran dapat diakses melalui platform Nyari Gawe.

Supian Suri mengatakan masyarakat Depok yang belum memperoleh pekerjaan tidak perlu berputus asa karena masih tersedia berbagai kesempatan kerja.

“Buat warga Depok yang belum punya atau belum dapat pekerjaan jangan mengeluh, masih banyak kesempatan yang datang, segera manfaatkan kesempatan tersebut,” ujar Supian seusai mengikuti siaran langsung bursa kerja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di PT YKK, Rabu (23/9/2026).

Dalam keterangannya, Supian menyebut terdapat 16 perusahaan yang membuka ribuan kesempatan kerja.

Sementara itu, data Pemprov Jawa Barat mencatat jumlah lowongan pada kegiatan tersebut sebanyak 1.057 posisi.