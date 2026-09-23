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Hadir di SBM ITB, Gita Wirjawan Ingatkan Pentingnya Empati Bagi Calon Pemimpin

Rabu, 23 September 2026 – 19:25 WIB
Hadir di SBM ITB, Gita Wirjawan Ingatkan Pentingnya Empati Bagi Calon Pemimpin - JPNN.com Jabar
Diskusi panel bertajuk 'Leadership Development Across Fields and Levels Toward Indonesia Emas 2045' yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dalam gelaran HCM Talks 7th Series 2026, pada Rabu (23/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berempati, adaptif, serta fokus pada pembangunan manusia agar mampu melangkah mantap menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini menjadi benang merah dalam gelaran HCM Talks 7th Series 2026 yang digelar di Gedung Freeport School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) pada Rabu (23/9/2026).

Diskusi panel bertajuk 'Leadership Development Across Fields and Levels Toward Indonesia Emas 2045' ini menghadirkan Former Minister of Trade RI sekaligus Chairman Ancora Group Gita Wirjawan, serta President Director PT Rintis Sejahtera Abraham Adriaansz.

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Dalam pemaparannya, Gita Wirjawan menyoroti pentingnya empati sebagai fondasi utama seorang pemimpin masa depan. Belajar dari gaya kepemimpinan CEO Microsoft Satya Nadella, Gita menegaskan bahwa keberhasilan sebuah institusi sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pemimpinnya dalam memahami manusia di sekitarnya.

"Never underestimate the power of empathy (Jangan pernah meremehkan kekuatan empati)," kata Gita di hadapan ratusan mahasiswa, akademisi, dan praktisi industri yang hadir.

Menurutnya, empati bukan sekadar hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan sikap peduli yang lebih luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

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Ia juga menekankan bahwa keberhasilan demokrasi dan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari angka statistik, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses merata terhadap public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Pembangunan manusia adalah agenda jangka panjang. Kita butuh keberanian untuk berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan talenta agar Indonesia mampu menghasilkan inovasi dan teknologi berskala global," jelasnya.

SBM ITB menggelar HCM Talks 7th Series bersama Gita Wirjawan dan Abraham Adriaansz, membahas resep kepemimpinan dan empati menuju Indonesia Emas 2045.
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TAGS   SBM ITB mahasiswa itb gita wirjawan HCM Talks empati pemimpin

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