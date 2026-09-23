1 Juta Warga Jabar Terdampak Kekeringan, Daerah Ini Paling Parah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kekeringan masih menghantam sebagian besar wilayah Jawa Barat pada musim kemarau 2026. Hingga 21 September 2026, lebih dari 1 juta warga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, tercatat 1.018.922 jiwa dari 307.295 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan. Kondisi tersebut tersebar di 688 desa/kelurahan pada 247 kecamatan.

Pranata Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat telah melaporkan kejadian kekeringan.

"Jumlah desa/kelurahan terdampak saat ini mencapai 688 desa/kelurahan, kecamatan 247, KK terdampak ada 307.295, dan jumlah jiwa terdampak 1.018.922," kata Hadi, Rabu (23/9).

Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak kekeringan paling banyak di Jawa Barat. Tercatat 326.445 jiwa dari 95.310 KK terdampak kekeringan di wilayah tersebut.

Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Setelah Kabupaten Bogor, jumlah warga terdampak terbanyak tercatat di Kabupaten Purwakarta sebanyak 99.525 jiwa, Kabupaten Bekasi 93.236 jiwa, Kabupaten Tasikmalaya 76.929 jiwa, dan Kota Tasikmalaya 55.782 jiwa.

"Sementara itu, Kabupaten Bandung mencatat 41.718 jiwa terdampak, disusul Kabupaten Karawang sebanyak 39.147 jiwa dan Kabupaten Ciamis 33.878 jiwa," ucapnya.

Adapun daerah dengan jumlah warga terdampak paling sedikit adalah Kota Bogor dengan 1.660 jiwa, Kota Bekasi 2.700 jiwa, Kota Cimahi 3.100 jiwa, Kota Bandung 3.615 jiwa, dan Kabupaten Majalengka 4.899 jiwa.