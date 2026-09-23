Sidak Lapas Cibinong Bogor, Ombudsman Temukan Lebih dari 10 Kamar Berfasilitas Lengkap dan Mewah
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai memiliki standar seperti apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (23/9).
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas tersebut berada di bagian belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Menurut Fikri, sejumlah ruangan yang diperiksa dilengkapi berbagai fasilitas rumah tangga, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak.
“Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada,” ujar Fikri di Cibinong, Rabu (23/9).
Sidak tersebut merupakan pemeriksaan kedua yang dilakukan Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026.
Pada sidak sebelumnya pada Juni 2026, Ombudsman juga menyatakan timnya mengalami hambatan saat hendak melakukan pemantauan.
Ombudsman menyebut pembatasan akses tersebut menghambat pemeriksaan terhadap kondisi pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman kembali menyatakan sempat tidak mendapatkan akses masuk meskipun tim telah membawa surat resmi dan menggunakan atribut lembaga.
Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas lengkap di Lapas Cibinong. Tim juga menyoroti akses sidak dan meminta evaluasi tata kelola lapas.
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