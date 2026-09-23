Dedi Mulyadi Upayakan Pemprov Jabar Tak Pinjam Uang ke PT SMI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berpotensi batal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kebutuhan pembiayaan daerah saat ini makin mengecil. Ia bahkan berikhtiar agar Pemprov Jabar tidak perlu berutang.

Dedi memastikan, hingga saat ini Pemprov Jabar belum mengantongi utang sepeser pun kepada PT SMI. Rencana pinjaman yang sempat berembus sejauh ini masih sebatas kalkulasi dengan mencermati kondisi pendapatan dan belanja daerah.

"Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tetapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun," kata Dedi di Bandung, Rabu (23/9).

Ia meluruskan, angka Rp3,4 triliun tersebut bukan berarti kas Pemprov Jabar mengalami defisit. Nilai itu murni proyeksi potensi target pendapatan yang meleset dari estimasi awal.

Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah kini merombak dan mengevaluasi alokasi belanja pada APBD. Sejumlah proyek atau kegiatan yang dinilai belum mendesak bakal ditunda eksekusinya.

"Kalau alokasi belanjanya sudah ada tetapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan," ucapnya.

Lewat efisiensi dan evaluasi belanja tersebut, sambungnya, kebutuhan pinjaman daerah makin dapat ditekan. Seandainya terpaksa harus berutang, jumlahnya dipastikan menyusut drastis.