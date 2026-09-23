Job Fair Online Depok Buka 2.054 Lowongan Kerja dari 16 Perusahaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Depok menggelar job fair online pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja.

Job fair digelar secara daring melalui siaran langsung akun TikTok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, @dedimulyadiofficial.

Dalam kegiatan tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan bursa kerja online yang digelar di Depok merupakan pelaksanaan pada pekan kedua.

Menurut dia, jumlah lowongan yang tersedia pada pelaksanaan kali ini lebih banyak.

“Ini minggu kedua saya melaksanakan kegiatan bursa kerja online dan ketersediaan lapangan kerjanya lebih banyak,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (23/9/2026).

Dedi menyebut terdapat 16 perusahaan yang bergabung dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, tersedia ribuan lowongan pekerjaan, baik untuk penempatan di dalam maupun luar negeri.

“Ada 2.054 yang tersedia, peminatnya sangat banyak. Mudah-mudahan ke depan perusahaan semakin terbuka untuk membuka lowongan kerjanya bagi warga agar kesempatan kerjanya makin terbuka,” katanya.