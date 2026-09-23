Kebutuhan Darah PMI Depok Capai 3.000 Kantong per Bulan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok mencatat kebutuhan darah mencapai sekitar 3.000 kantong setiap bulan.

Dengan demikian, kebutuhan darah dalam setahun berkisar antara 36 ribu hingga 40 ribu kantong.

Untuk menjaga ketersediaan stok, PMI Kota Depok menggandeng Gerakan Pramuka Kota Depok melalui kegiatan donor darah.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 sekaligus menyambut HUT ke-81 PMI.

Sekretaris PMI Kota Depok Eka Bachtiar mengapresiasi keterlibatan Gerakan Pramuka dalam kegiatan donor darah tersebut.

Menurut Eka, kerja sama antara PMI dan Pramuka diharapkan tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin.

“Dengan harapan kegiatan ini bisa berlangsung rutin. Apakah per tiga bulan sekali, karena menurut WHO bisa dua bulan sekali. Kalau mungkin cari jalan tengahnya, yaitu tiga bulan sekali,” ujar Eka.

Ia mengatakan, secara umum kebutuhan darah PMI Kota Depok dapat terpenuhi. Namun, kondisi berbeda biasanya terjadi selama Ramadan karena jumlah masyarakat yang melakukan donor darah cenderung menurun.