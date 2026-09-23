Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 23 September 2026, Simak Daftar Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 23 September 2026, berada di level Rp2.630.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB, emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.365.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.368.413.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 gram memiliki harga dasar Rp2.630.000 atau Rp2.636.575 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, harga emas batangan 2 gram tercatat Rp5.200.000 sebelum pajak dan Rp5.213.000 setelah pajak. Emas ukuran 3 gram dihargai Rp7.775.000 atau Rp7.794.438 setelah pajak.

Adapun emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp12.925.000 sebelum pajak dan Rp12.957.313 setelah pajak.

Harga emas batangan ukuran 10 gram tercatat Rp25.795.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp25.859.488.

Untuk ukuran 25 gram, harga dasar mencapai Rp64.362.000 dan menjadi Rp64.522.905 setelah pajak. Emas ukuran 50 gram tercatat Rp128.645.000 sebelum pajak dan Rp128.966.613 setelah pajak.