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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 23 September: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

Rabu, 23 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 23 September: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Rabu (23/9/2026).

Wilayah Bogor menjadi salah satu daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Rabu (23/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (24/9/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprediksi cerah hingga berawan tebal.

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Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, hujan ringan juga berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 23 September 2026, Bogor berpotensi hujan disertai petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari
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