Prakiraan Cuaca Jabodetabek 23 September: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Rabu (23/9/2026).

Wilayah Bogor menjadi salah satu daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Rabu (23/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (24/9/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprediksi cerah hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, hujan ringan juga berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.