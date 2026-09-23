RS Bandung Kiwari Dapat Hibah Server Rp400 Juta dari IDCloudHost

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumah Sakit Bandung Kiwari mendapat suntikan infrastruktur teknologi senilai Rp400 juta dari IDCloudHost.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah server melalui program Hibah Teknologi AwanCita.

Infrastruktur itu disiapkan untuk memperkuat pengelolaan layanan digital di rumah sakit, termasuk kebutuhan rekam medis elektronik dan keamanan data.

Hibah server diserahkan langsung CEO IDCloudHost Alfian Pamungkas Sakawiguna kepada pihak Rumah Sakit Bandung Kiwari di hadapan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rangkaian Musyawarah Cabang (Muscab) XI BPC HIPMI Kota Bandung di The Trans Luxury Hotel, Minggu (20/9/2026).

Direktur IDCloudHost Muhammad Mufid Lutfi mengatakan, dukungan tersebut merupakan bagian dari program AwanCita yang telah berjalan sejak 2025.

Menurutnya, penguatan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting ketika layanan publik mulai bergantung pada sistem digital.

“Digitalisasi tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi atau layanan digital. Dibutuhkan fondasi infrastruktur dan tata kelola yang memadai,” kata Mufid dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, dikutip Rabu (23/9/2026).

Server yang dihibahkan kepada RS Bandung Kiwari memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan komputasi private cloud.