Cuaca Jabar 23 September: Depok, Bogor, Bekasi hingga Bandung Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Rabu (23/9/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat untuk 23 September 2026, kondisi pagi hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Daerah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, wilayah Bandung Selatan, Kota Cimahi, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal.