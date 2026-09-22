Dedikasi 70 Marbot Dibalas Kesempatan Umrah hingga Sertifikasi Profesi dari DMI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pekerjaan para marbot kerap berlangsung tanpa banyak sorotan. Ketika jamaah datang, masjid sudah dalam kondisi bersih, pengeras suara siap digunakan, listrik menyala, dan berbagai kebutuhan ibadah telah tertata.

Di balik kondisi tersebut, ada marbot dan pengurus masjid yang bekerja setiap hari. Tanggung jawab mereka pun tidak sebatas menyapu atau mengepel lantai masjid.

Peran itulah yang kini mulai mendapat perhatian lebih luas. Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersama AQUA dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) kembali memberikan apresiasi kepada para penggerak masjid melalui program pemberangkatan umrah.

Memasuki tahun ketiga, program tersebut telah memberangkatkan total 70 marbot dan pengurus masjid dari berbagai daerah di Indonesia.

Program itu sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang berada di balik keberlangsungan aktivitas masjid sehari-hari.

Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, terdapat lebih dari 710 ribu masjid dan musala yang terdaftar di Indonesia.

Jumlah tersebut menggambarkan besarnya ekosistem rumah ibadah yang membutuhkan pengelolaan dan pelayanan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan BPMI KH Bukhori Sail Al-Tahiri mewakili Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar, mengatakan pengabdian marbot dan pengurus masjid layak mendapatkan perhatian.