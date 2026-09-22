JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Diduga Sopir Mengantuk

Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Diduga Sopir Mengantuk

Selasa, 22 September 2026 – 20:25 WIB
Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Diduga Sopir Mengantuk - JPNN.com Jabar
Truk kontainer mengalami kecelakaan dengan kondisi terbalik di bahu jalan Tol Padaleunyi, Selasa (22/9/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan tunggal melibatkan truk kontainer jenis UD Traktor Head terjadi di ruas Tol Padaleunyi KM 131.500 Jalur A, pada Selasa (22/9/2026).

Truk dengan nomor polisi B 9538 BEH yang dikemudikan Rehan Herdiansyah (23 tahun) itu hilang kendali hingga terperosok dan terbalik di bahu jalan atau row.

Kasat PJR Polda Jabar AKBP Dani Rimawan membenarkan kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 14.20 WIB tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat berkendara.

"Kendaraan kontainer datang dari arah Jakarta, mengarah ke Pasirkoja, melaju di lajur satu. Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), diduga pengemudi mengantuk sehingga hilang kendali, oleng ke kiri, dan masuk ke row," kata Dani saat dikonfirmasi.

Dani menjelaskan, truk kemudian terbalik di pinggir jalan tol setelah pengemudi kehilangan kendali.

Baca Juga:

"Posisi akhir kendaraan terbalik miring, dengan roda berada di atas menghadap timur di area row," tuturnya.

Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, truk mengalami kerusakan cukup parah akibat insiden tersebut.

Truk kontainer terbalik di Tol Padaleunyi KM 131.500, Selasa sore. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengantuk.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   lakalantas lakalantas tol Padaleunyi kecelakaan di tol padaleunyi kecelakaan truk kecelakaan truk di tol padaleunyi pjr polda jabar akbp dani rimawan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU