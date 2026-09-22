Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Diduga Sopir Mengantuk

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan tunggal melibatkan truk kontainer jenis UD Traktor Head terjadi di ruas Tol Padaleunyi KM 131.500 Jalur A, pada Selasa (22/9/2026).

Truk dengan nomor polisi B 9538 BEH yang dikemudikan Rehan Herdiansyah (23 tahun) itu hilang kendali hingga terperosok dan terbalik di bahu jalan atau row.

Kasat PJR Polda Jabar AKBP Dani Rimawan membenarkan kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 14.20 WIB tersebut.

Menurutnya, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat berkendara.

"Kendaraan kontainer datang dari arah Jakarta, mengarah ke Pasirkoja, melaju di lajur satu. Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), diduga pengemudi mengantuk sehingga hilang kendali, oleng ke kiri, dan masuk ke row," kata Dani saat dikonfirmasi.

Dani menjelaskan, truk kemudian terbalik di pinggir jalan tol setelah pengemudi kehilangan kendali.

"Posisi akhir kendaraan terbalik miring, dengan roda berada di atas menghadap timur di area row," tuturnya.

Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, truk mengalami kerusakan cukup parah akibat insiden tersebut.