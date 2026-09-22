Besok Ada Job Fair Online di Depok Bareng KDM, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengajak masyarakat, khususnya pencari kerja, memanfaatkan kegiatan job fair online yang akan digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung di TikTok bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu sarana bagi pencari kerja di Kota Depok untuk memperoleh informasi dan akses terhadap peluang pekerjaan.

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Ia berharap pencari kerja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran di Kota Depok.

“Saya mengajak seluruh pencaker untuk memanfaatkan kesempatan ini karena ini peluang yang luar biasa untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Nessi.

Menurut Nessi, sekitar 15 perusahaan di Kota Depok akan terlibat dalam pelaksanaan job fair online tersebut.

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Jumlah perusahaan yang berpartisipasi masih berpotensi bertambah hingga kegiatan dilaksanakan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan rezeki bagi pencaker di Kota Depok. Silakan manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.