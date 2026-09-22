JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Besok Ada Job Fair Online di Depok Bareng KDM, Cek Info Lengkapnya di Sini!

Besok Ada Job Fair Online di Depok Bareng KDM, Cek Info Lengkapnya di Sini!

Selasa, 22 September 2026 – 19:00 WIB
Besok Ada Job Fair Online di Depok Bareng KDM, Cek Info Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencari kerja atau pencaker. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengajak masyarakat, khususnya pencari kerja, memanfaatkan kegiatan job fair online yang akan digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung di TikTok bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu sarana bagi pencari kerja di Kota Depok untuk memperoleh informasi dan akses terhadap peluang pekerjaan.

Baca Juga:

Ia berharap pencari kerja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran di Kota Depok.

“Saya mengajak seluruh pencaker untuk memanfaatkan kesempatan ini karena ini peluang yang luar biasa untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Nessi.

Menurut Nessi, sekitar 15 perusahaan di Kota Depok akan terlibat dalam pelaksanaan job fair online tersebut.

Baca Juga:

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi masih berpotensi bertambah hingga kegiatan dilaksanakan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan rezeki bagi pencaker di Kota Depok. Silakan manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pemkot Depok dan Pemprov Jabar menggelar job fair online pada 23 September 2026. Sekitar 15 perusahaan di Depok akan berpartisipasi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat pemprov jabar dedi mulyadi lowongan kerja lowongan kerja online kang dedi mulyadi kdm job fair job fair online lowongan pekerjaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU