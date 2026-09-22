6 Rekomendasi Kuliner Bandung, Bisa Dipesan Online

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Bandung memang tidak pernah kehabisan daya tarik, terutama soal urusan perut.

Sebagai salah satu destinasi kuliner utama di Indonesia, ibu kota Jawa Barat ini menawarkan ragam jajanan khas Sunda, sajian street food, hingga hidangan lintas daerah yang menggugah selera.

Pencinta kuliner bisa menemukan segalanya di Kota Kembang. Mulai dari batagor, siomay, surabi, seblak, karedok, peuyeum, hingga nasi timbel.

Uniknya, ragam kuliner khas Banjar seperti soto Banjar, wadai Banjar, hingga lontong Orari pun bisa dicari di kota ini.

Kini, menjelajahi aneka sajian tersebut tidak perlu repot. Cukup buka aplikasi GrabFood dan atur lokasi pengantaran ke Bandung. Pengguna bisa langsung mengecek menu, rating, ulasan, hingga jam operasional pedagang.

Urusan harga, jajan di Bandung masih tergolong ramah di kantong. Rata-rata, Anda hanya perlu merogoh kocek berkisar Rp25.000 hingga Rp60.000 per orang.

Meski begitu, pelanggan disarankan menghindari jam-jam sibuk, yakni antara pukul 17.00 hingga 20.00 WIB, agar pengantaran bisa lebih leluasa dan cepat.

Bagi Anda yang sedang berada di Bandung atau merencanakan liburan ke sana, berikut 6 rekomendasi restoran dan jajanan lokal di GrabFood yang pantang dilewatkan: