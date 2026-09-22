Investasi Bekasi Sudah Rp50 Triliun, Pemkab Kejar Target Rp70 Triliun hingga Akhir 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menargetkan realisasi investasi sepanjang 2026 mencapai Rp70 triliun.

Hingga September, nilai investasi yang disebut telah masuk ke Kabupaten Bekasi mencapai sekitar Rp50 triliun.

Target tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Bekasi, Jumat (11/9/2026).

“Sekarang nilai investasi yang sudah masuk di Kabupaten Bekasi Rp50 triliun. Saya punya target Rp70 triliun akan masuk ke Kabupaten Bekasi hingga akhir tahun ini,” kata Asep.

Menurut Asep, target tersebut didukung oleh posisi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat industri besar di kawasan Asia Tenggara.

Aktivitas industri yang tinggi dinilai menjadi modal untuk menarik investasi baru ke daerah.

Saat ini, berdasarkan keterangan Asep, terdapat sekitar 9.100 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Jika dihitung berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlahnya mencapai sekitar 58.000 perusahaan.