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Pemkot Depok Usulkan 9 Hektare Lahan untuk Pertanian Pangan

Selasa, 22 September 2026 – 16:00 WIB
Pemkot Depok Usulkan 9 Hektare Lahan untuk Pertanian Pangan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi lahan pertanian atau areal persawahan. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan lahan seluas 9 hektare untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan.

Lahan tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Cipayung, Bojongsari, dan Tapos.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Kharisma Eka Putra mengatakan, usulan tersebut merupakan bagian dari target lahan baku sawah (LBS) untuk mendukung Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Barat.

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Menurut Kharisma, target lahan yang harus dipenuhi Kota Depok mencapai 13 hektare berdasarkan target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, lahan yang diusulkan untuk ditetapkan saat ini seluas 9 hektare.

“Depok targetnya 13 hektare dari Jabar, tetapi yang diusulkan untuk ditetapkan hanya 9 hektare, dan yang sudah terverifikasi sekitar 7 hektare,” kata Kharisma.

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Ia menjelaskan, proses penetapan lahan tersebut masih berlangsung.

Pemkot Depok menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan pada akhir September 2026 melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok.

Pemkot Depok mengusulkan 9 hektare lahan di Cipayung, Bojongsari, dan Tapos untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
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TAGS   pemkot depok kota depok lp2b Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lahan sawah lahan pertanian BKD Kota Depok lahan baku sawah Depok target lahan pertanian Jawa Barat

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