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Pemkot Depok Tutup Sejumlah Venue untuk Persiapan Porprov Jabar 2026

Selasa, 22 September 2026 – 14:00 WIB
Pemkot Depok Tutup Sejumlah Venue untuk Persiapan Porprov Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 terus dimatangkan.

Sejumlah venue olahraga milik Pemkot Depok mulai ditutup sementara untuk menjalani pemeliharaan dan perbaikan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok Eko Herwiyanto mengatakan, penutupan venue tidak hanya dilakukan di Stadion Merpati.

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Menurut Eko, sejumlah fasilitas olahraga yang disiapkan sebagai venue Porprov Jabar mulai ditutup sejak 31 Agustus 2026.

“Dari tanggal 31 Agustus yang lalu itu memang venue milik Pemkot, terutama yang kita persiapkan sebagai venue Porprov itu telah kami tutup,” kata Eko.

Sejumlah venue yang menjalani pemeliharaan antara lain Stadion Merpati, Lapangan Sepak Bola Kukusan, dan Lapangan Sepak Bola PSP.

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Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas olahraga tersebut siap digunakan dalam penyelenggaraan Porprov XV Jabar.

“Saat ini pun memang sedang pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan kecil tersebut, baik di Merpati, Kukusan, maupun juga di PSP,” ujarnya.

Pemkot Depok mematangkan persiapan Porprov XV Jabar 2026 dengan menutup sejumlah venue untuk pemeliharaan, termasuk Stadion Merpati.
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