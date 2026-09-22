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Epson EH-LS970B Bawa Pengalaman Bioskop ke Rumah dengan Layar hingga 150 Inci

Selasa, 22 September 2026 – 13:00 WIB
Epson EH-LS970B Bawa Pengalaman Bioskop ke Rumah dengan Layar hingga 150 Inci - JPNN.com Jabar
Epson menghadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor 4K ultra-short-throw dengan layar hingga 150 inci, AI, dan audio Sound by Bose. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson menghadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menonton dengan layar berukuran besar di ruang keluarga.

Proyektor tersebut menggabungkan kemampuan menampilkan gambar hingga 150 inci, resolusi 4K, teknologi pemrosesan gambar berbasis kecerdasan buatan (AI), serta sistem audio Sound by Bose dalam satu perangkat.

EH-LS970B dapat menghasilkan tampilan berukuran 80 hingga 150 inci. Berkat desain ultra-short-throw, perangkat dapat ditempatkan dekat dengan dinding atau layar.

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Untuk menghasilkan gambar berukuran 120 inci, misalnya, proyektor ini membutuhkan jarak sekitar 17,3 sentimeter dari layar.

Konsep tersebut memungkinkan pengguna memanfaatkan ruang secara lebih fleksibel tanpa harus menempatkan proyektor jauh dari dinding.

Dukung Film hingga Gaming

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Epson membekali EH-LS970B dengan teknologi proyeksi 3LCD laser yang memiliki tingkat kecerahan hingga 4.000 lumen untuk warna maupun putih. Proyektor ini juga memiliki rasio kontras lebih dari 5.000.000:1.

Menurut Epson, kombinasi tersebut dirancang untuk menghasilkan gambar dengan warna yang cerah dan detail yang tetap terlihat ketika proyektor digunakan di ruangan dengan tingkat pencahayaan tertentu.

Epson menghadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor 4K ultra-short-throw dengan layar hingga 150 inci, AI, dan audio Sound by Bose.
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