Harga Emas dan Perak Hari Ini 22 September 2026, Cek Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 22 September 2026, tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 08.30 WIB, harga dasar emas batangan ukuran 1 gram tercatat Rp2.627.000. Sementara itu, harga setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.633.568.

Harga tersebut berbeda sesuai dengan berat emas yang dipilih. Semakin besar ukuran emas, nilai transaksi yang dibutuhkan juga semakin tinggi.

Berikut daftar harga emas dan perak batangan seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Selasa 22 September 2026.

- 0,5 gram: Rp1.363.500; setelah PPh 0,25 persen Rp1.366.909.

- 1 gram: Rp2.627.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.633.568.

- 2 gram: Rp5.194.000; setelah PPh 0,25 persen Rp5.206.985.

- 3 gram: Rp7.766.000; setelah PPh 0,25 persen Rp7.785.415.