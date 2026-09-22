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Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 22 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan hingga Malam

Selasa, 22 September 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 22 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan hingga Malam - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Selasa, 22 September 2026.

Potensi hujan diprakirakan terjadi mulai pagi hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Selasa, 22 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 23 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga berawan tebal.

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Pada pukul 07.00–13.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Adapun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 22 September 2026. Bogor, Depok, Bekasi hingga sejumlah wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan hingga sedang.
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