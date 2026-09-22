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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 September 2026: Bogor hingga Bandung Berpotensi Hujan

Selasa, 22 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 September 2026: Bogor hingga Bandung Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 22 September 2026.

Hujan diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum cerah berawan hingga berawan.

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Hujan ringan berpotensi turun menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

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Potensi hujan masih berlanjut pada malam hari, yakni pukul 19.00–01.00 WIB. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Karawang.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat secara umum diprakirakan berawan.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 22 September 2026. Bogor, Sukabumi, Bandung hingga sejumlah wilayah berpotensi hujan ringan hingga sedang.
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