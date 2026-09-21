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Pesona Turki untuk Liburan, dari Turkish Riviera hingga Pesisir Aegea

Senin, 21 September 2026 – 18:00 WIB
Pesona Turki untuk Liburan, dari Turkish Riviera hingga Pesisir Aegea - JPNN.com Jabar
Kota Kuno Assos, Canakkale. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Merencanakan liburan kini tidak selalu harus dilakukan berbulan-bulan sebelumnya, Bagi sebagian wisatawan, perjalanan spontan justru menawarkan pengalaman yang lebih seru.

Perubahan cuaca, agenda pribadi, hingga kesempatan mendapatkan penawaran perjalanan menarik membuat wisatawan semakin fleksibel menentukan waktu keberangkatan.

Data Expedia Group menunjukkan pencarian perjalanan yang dilakukan hanya 7 hingga 13 hari sebelum keberangkatan meningkat 25 persen pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

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Turki menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk wisatawan dengan gaya perjalanan tersebut.

Negara yang berada di persimpangan Eropa dan Asia itu menawarkan beragam pengalaman dalam satu perjalanan, mulai dari menikmati pantai di kawasan Mediterania, menjelajahi pesisir Aegea, mencicipi kuliner khas, hingga mengunjungi situs bersejarah.

Bagi pencinta aktivitas luar ruang, pilihan kegiatannya juga cukup beragam, seperti menyelam, paralayang, hingga menjelajahi kawasan pesisir dengan kapal.

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Jika membayangkan liburan spontan di Turki, kawasan Turkish Riviera bisa menjadi salah satu pilihan.

Turki menawarkan pilihan liburan spontan yang seru, mulai dari pantai eksotis Antalya, pesisir Aegea, kuliner khas, hingga wisata sejarah.
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