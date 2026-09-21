Menilik Tren Fesyen Muslim Lebaran 2027, Sarimbit Lebih Modern dan Personal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lebaran identik dengan momen berkumpul bersama keluarga. Tak heran, urusan busana pun kerap menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya.

Namun, tren fesyen muslim untuk Lebaran 2027 tampaknya tidak lagi sekadar soal tampil seragam. Busana keluarga kini dituntut lebih fahionable, nyaman, sekaligus tetap memiliki karakter masing-masing.

Hal tersebut terlihat dari arah koleksi 'Grande 2027' yang dihadirkan Ethica Group.

Mengusung tema besar 'The Explorer', koleksi ini membawa semangat eksplorasi ke dalam busana muslim dengan permainan desain, warna, material, hingga detail.

Owner Ethica Group Nur Amalia mengatakan karakter koleksi tersebut dirancang untuk konsumen yang ingin tampil modern tanpa meninggalkan kenyamanan.

"Spirit-nya adalah menghadirkan busana yang tetap nyaman, tetapi mempunyai unsur kebaruan dalam desain, warna, bahan, detail, dan motif. Karakternya aktif, dinamis, modern, tetapi tetap stylish," kata Nur Amalia dalam keterangannya, Senin (21/9).

Baca Juga: PGRI Depok Galang Dana Rp266 Juta untuk Bantu Korban Musibah di NTT

Dari sisi siluet, Grande 2027 mengeksplorasi bentuk A, H, dan I. Pilihan tersebut membuat koleksinya cukup fleksibel, mulai dari tampilan simpel dan kasual hingga gaya yang lebih classy dan glam.

Permainan warna juga menjadi salah satu daya tarik. Jika selama ini busana Lebaran identik dengan warna-warna pastel, Ethica Group mencoba menghadirkan kombinasi yang lebih berani.