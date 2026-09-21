Jadi Venue Grup B FIFA ASEAN Cup 2026, Si Jalak Harupat Tinggal Selesaikan Perbaikan Rumput

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, dipastikan siap menjadi salah satu venue turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Persiapan stadion yang akan menjadi arena pertandingan Grup B itu kini disebut sudah mencapai sekitar 95 persen.

Turnamen yang diikuti delapan negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 di Bandung dan Jakarta.

SJH menjadi venue Grup B yang dihuni Pakistan, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Sementara pertandingan Grup A yang berisi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengatakan, pihaknya tinggal menyelesaikan sejumlah catatan hasil asesmen untuk memastikan SJH benar-benar siap digunakan.

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Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian utama ialah perbaikan kondisi rumput lapangan.

"Untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026, khususnya kami sebagai pengelola Si Jalak Harupat, Alhamdulillah berdasarkan hasil asesmen PSSI dan pihak Piala ASEAN Cup, hanya ada dua catatan yang harus kami tindak lanjuti, di antaranya berkaitan dengan perbaikan rumput," kata Dicky saat ditemui di kawasan Si Jalak Harupat, Senin (21/9/2026).