Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 21 September 2026, Lengkap 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 21 September 2026, tercatat Rp2.628.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar berdasarkan data yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Untuk pembelian yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.634.570.

Harga emas berbeda berdasarkan berat dan jenis produknya. Selain emas batangan reguler, terdapat sejumlah produk lain, seperti Emas Batangan Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi, serta produk perak.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data per 21 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.364.000 atau Rp1.367.410 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.628.000 atau Rp2.634.570 setelah PPh 0,25 persen.

- 2 gram: Rp5.196.000 atau Rp5.208.990 setelah PPh 0,25 persen.