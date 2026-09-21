PGRI Depok Galang Dana Rp266 Juta untuk Bantu Korban Musibah di NTT

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Depok berhasil menghimpun sumbangan sebesar Rp266.265.000 untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua PGRI Kota Depok Nisar Salim mengatakan, dana tersebut berasal dari kepedulian anggota PGRI di Kota Depok yang turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas kemanusiaan.

Penggalangan dana dilakukan melalui 11 cabang PGRI yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Depok.

“Alhamdulillah anggota PGRI Depok punya empati yang luar biasa terhadap musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” kata Nisar.

Menurut Nisar, saat ini terdapat hampir 3.000 anggota PGRI yang tercatat di Kota Depok. Kepedulian anggota terhadap masyarakat yang terdampak musibah menjadi salah satu bentuk solidaritas organisasi melalui kegiatan sosial.

Nisar mengatakan, PGRI Kota Depok sebelumnya juga aktif menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.

Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari kepedulian anggota PGRI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai aksi sosial.

“Untuk tahun ini, sementara Kota Depok di Provinsi Jawa Barat tertinggi pemberian sumbangannya, Rp266 juta. Kalau kemarin untuk Aceh dan Sumatera, kami juga aktif memberikan bantuan kepada mereka yang ada di sana,” jelasnya.