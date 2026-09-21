FIFA ASEAN Cup 2026, Polda Jabar Siapkan Pengamanan Ketat di Stadion Si Jalak Harupat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Stadion Si Jalak Harupat (SJH) di Kabupaten Bandung ditunjuk sebagai venue pertandingan Grup B turnamen FIFA ASEAN Cup 2026, pada 25 September hingga 5 Oktober.

Grup B dihuni oleh Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina, sedangkan Indonesia menempati Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh, dengan venue di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan personel gabungan hari ini menggelar apel gelar pasukan pengamanan jelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.

Sebanyak 2.026 personel diterjunkan untuk mengamankan pertandingan dari awal kedatangan tim sampai pertandingan berakhir.

"Untuk pengamanan di Si Jalak Harupat, terdapat empat zona, yakni zona atau ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Jumlah personel yang kami libatkan kurang lebih 2.026 personel, meliputi Polda Jawa Barat, Polrestabes (Bandung), Polresta Bandung, instansi terkait, dan Polres Cimahi sebagian," kata Hendra saat ditemui seusai apel Operasi Garuda Bakti 2026 di Lapangan Panahan SJH, Kabupaten Bandung, Senin (21/9).



Perwira menengah Polri itu mengungkapkan, Jalak Harupat kembali mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan berskala International. Sebelumnya, stadion berkapasitas 27 ribu itu sukses menjadi venue pertandingan sekelas Piala Dunia U-17 tahun 2023.

Meskipun Indonesia tidak kebagian tanding di Jalak Harupat, tetapi polisi tetap maksimal mengawal tim-tim Asia yang akan bertanding di sini.

"Kegiatan ini dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan 5 Oktober 2026, dan kami melibatkan peserta dari berbagai negara ASEAN, Indonesia, dan Asia," tuturnya.

Ia menjelaskan, polisi akan mengawal empat tim Asia menggunakan pengamanan layaknya tamu VVIP atau sekelas Presiden. Hal itu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur yang akan dilintasi rombongan tim menuju stadion.