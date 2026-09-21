Waspada Hujan dan Petir, Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 21 September 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Senin (21/9/2026), terutama pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Senin (21/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Selasa (22/9/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Potensi hujan masih berlanjut pada malam hari. Secara umum, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Adapun pada dini hari Selasa (22/9/2026) pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Waspada petir dan angin kencang