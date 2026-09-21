BMKG Prakirakan Hujan Guyur Bogor, Depok, dan Sejumlah Wilayah Jabar Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Senin (21/9/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten dan Kota Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Subang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal.

Potensi tersebut diprakirakan terjadi antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan masih berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan.