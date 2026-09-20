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Masa Kepengurusan Berakhir, Ini Warisan Ibrahim Imaduddin di HIPMI Kota Bandung

Minggu, 20 September 2026 – 19:55 WIB
Masa Kepengurusan Berakhir, Ini Warisan Ibrahim Imaduddin di HIPMI Kota Bandung - JPNN.com Jabar
Musyawarah Cabang (Muscab) XI BPC HIPMI Kota Bandung digelar di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (20/9/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Empat tahun bukan waktu yang singkat bagi Ibrahim Imaduddin Islam memimpin Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bandung.

Kini, kepengurusannya berakhir. Ibrahim bersama jajaran pengurus memasuki masa demisioner setelah Musyawarah Cabang (Muscab) XI BPC HIPMI Kota Bandung digelar di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (20/9/2026).

Namun, ada sejumlah pekerjaan yang ditinggalkan kepengurusan Ibrahim atau yang akrab disapa Kang Ibam itu.

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Selama periode 2022-2026, BPC HIPMI Kota Bandung mencatat 208 kegiatan dengan total partisipan lebih dari 5.500 orang.

Di balik angka tersebut, organisasi juga mencatat penambahan 215 anggota baru. Jumlah itu disebut menjadi rekrutmen anggota terbesar sepanjang sejarah BPC HIPMI Kota Bandung.

Tak hanya memperbesar keanggotaan, ruang regenerasi pengusaha muda juga diperluas melalui Badan Semi Otonom HIPMI Perguruan Tinggi.

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Sebanyak 2.700 mahasiswa dari 26 kampus se-Bandung Raya tercatat bergabung dalam wadah tersebut.

Bagi Ibrahim, angka-angka itu bukan sekadar laporan yang kemudian selesai setelah pergantian kepengurusan.

Kepengurusan Ibrahim Imaduddin di HIPMI Kota Bandung mencatatkan 208 kegiatan, 215 anggota baru hingga investasi Rp5,3 miliar.
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TAGS   hipmi kota bandung hipmi himpunan pengusaha muda indonesia Ibrahim Imaduddin Islam Kang Ibam Muscab XI HIPMI Kota Bandung

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