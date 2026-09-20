Diduga Hindari Genangan Air, Porsche Tabrak Pembatas hingga Terperosok ke Selokan di Tol Andara Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satu unit mobil sport Porsche mengalami kecelakaan di Jalan Tol Andara, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (19/9/2026) malam.

Mobil tersebut menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke dalam saluran air. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Kapolsek Cinere Kompol Chairul Saleh mengatakan, kecelakaan bermula ketika Porsche melaju di jalur 3 dari arah Sawangan menuju Antasari.

Saat tiba di sekitar KM 4+200 B, pengemudi diduga kehilangan kendali setelah menemukan genangan air di jalan.

“Setiba KM 4+200 B diduga adanya genangan air, lanjut pengemudi out of control,” kata Chairul.

Menurut Chairul, pengemudi kemudian membanting setir ke arah kiri untuk menghindari genangan tersebut.

Namun, manuver tersebut membuat kendaraan menabrak pembatas jalan. Porsche kemudian terperosok ke dalam saluran air di sisi jalan.

“Pengemudi membanting setir dan menabrak pembatas jalan hingga mobil terperosok ke dalam saluran air,” terangnya.