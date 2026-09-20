Hadapi Kemarau Panjang, Geo Dipa Serahkan Tangki Air 5.000 Liter ke BPBD Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dampak kemarau panjang di Kabupaten Bandung mendapat perhatian khusus dari PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha.

Perusahaan yang beroperasi di kawasan Patuha itu mengambil langkah konkret dengan menyerahkan satu unit tangki air berkapasitas 5.000 liter, ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

Bantuan tersebut diserahkan General Manager PT Geo Dipa Energi Unit Patuha Efrata Meliala dan diterima Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Gamber pada Jumat (18/9/2026).

Tangki air itu nantinya digunakan untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang.

Bagi Geo Dipa, persoalan ketersediaan air tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Terlebih bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani. Keterbatasan air selama musim kemarau dapat menghambat aktivitas pertanian dan berdampak terhadap produktivitas.

Karena itu, penguatan sarana distribusi air menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat melewati kondisi kemarau.

General Manager PT Geo Dipa Energi Unit Patuha Efrata Meliala mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak kebencanaan.