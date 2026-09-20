Reza Alkhawarismi Dorong Kader HIPMI Jabar Tak Sekadar Paham Teori, tetapi Mampu Kelola Bisnis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Muhammad Reza Alkhawarismi membawa pengalaman panjangnya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke level baru.

Seusai dilantik sebagai Ketua Kompartemen Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan BPD HIPMI Jawa Barat periode 2025-2028, Reza kini tidak hanya dituntut menjalankan program organisasi.

Ia juga membawa misi menyiapkan generasi baru pengusaha muda agar memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola bisnis.

Reza bukan sosok baru di lingkungan HIPMI. Perjalanannya dimulai sejak menjadi mahasiswa pada 2011 hingga kemudian dipercaya mengisi sejumlah posisi strategis di tingkat provinsi.

Ia pernah menjabat Sekretaris Umum BPD HIPMI PT Jawa Barat periode 2015-2019. Selanjutnya, pada periode 2020-2024, Reza dipercaya menjadi Ketua Kompartemen Investasi UMKM BPD HIPMI Jawa Barat.

Menjelang berakhirnya periode tersebut, dia kembali mendapat amanah sebagai Wakil Bendahara Umum BPD HIPMI Jawa Barat.

Pengalaman itulah yang kini dibawa Reza dalam menjalankan tugas barunya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Bagi Reza, pengalaman yang diperoleh selama berorganisasi maupun menjalankan bisnis tidak seharusnya berhenti pada satu generasi.