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Ardian Fajar Resmi Pimpin HIPMI Depok 2026–2029, Siap Bersinergi Majukan Ekonomi

Minggu, 20 September 2026 – 14:00 WIB
Ardian Fajar Resmi Pimpin HIPMI Depok 2026–2029, Siap Bersinergi Majukan Ekonomi - JPNN.com Jabar
Pelatikan Ketua HIPMI Depok, periode 2026-2029. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2029.

Ardian Fajar Prastyawan resmi menjabat sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok setelah dilantik dalam prosesi yang berlangsung di The Margo Hotel, Kota Depok, Sabtu (19/9/2026).

Setelah dilantik, Ardian menyatakan kesiapannya untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Depok dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah.

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Menurut Ardian, HIPMI merupakan wadah bagi pengusaha muda dari berbagai latar belakang bisnis dan industri untuk berkumpul, bertukar gagasan, serta membangun kolaborasi.

“Kami siap memimpin tiga tahun ke depan sebagai pionir kemajuan bisnis dan ekonomi di Kota Depok,” ujar Ardian.

Ia mengatakan, kepemimpinan HIPMI Depok selama periode 2026–2029 memiliki tantangan untuk menghimpun para pengusaha muda agar dapat ikut berkontribusi dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi di Kota Depok.

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Karena itu, menurut dia, hubungan antara dunia usaha dan pemerintah perlu diperkuat, termasuk dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Tentu dapat berkolaborasi dalam menyiapkan strategi perekonomian jangka panjang, merencanakan infrastruktur yang bagus, kemudian membuat aturan dan birokrasi yang jelas,” tuturnya.

Ardian Fajar Prastyawan resmi memimpin HIPMI Kota Depok periode 2026–2029. Ia siap memperkuat sinergi dengan Pemkot Depok untuk mendorong ekonomi dan UMKM
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TAGS   kota depok hipmi depok wali kota depok supian suri pemkot depok Ardian Fajar Prastyawan Ketua HIPMI Depok umkm depok

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