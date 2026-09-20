Sunset di Pantai 2026 Bawa Musik dan Pesan Lingkungan ke Land’s End PIK 2

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Mitra Natura Raya, bagian dari Dyandra & Co atau PT Dyandra Media Internasional Tbk (DYAN), kembali menghadirkan rangkaian Sunset di Kebun Series 2026 Presented by Tring! by Pegadaian.

Tahun ini, rangkaian tersebut dikembangkan melalui Sunset di Pantai 2026 yang digelar di Land’s End PIK 2, Tangerang, pada Sabtu, 19 September 2026.

Sunset di Pantai membawa konsep yang memadukan musik, kreativitas, komunitas, edukasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dalam suasana kawasan pantai.

Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Sunset di Kebun terus dikembangkan sebagai rangkaian kegiatan yang memadukan rekreasi dan hiburan dengan edukasi lingkungan.

“Sunset di Kebun kami kembangkan sebagai sebuah platform yang mempertemukan musik, kreativitas, dan edukasi lingkungan dengan menikmati ruang terbuka. Melalui Sunset di Pantai, semangat tersebut kami bawa ke destinasi pantai dengan menghadirkan pengalaman yang berbeda, namun tetap memiliki karakter yang sama,” ujar Marga.

Menurut dia, musik tetap menjadi daya tarik utama dalam kegiatan tersebut, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai aktivitas kreatif, edukasi, serta pesan mengenai kepedulian terhadap lingkungan.

Enam Musisi Ramaikan Sunset di Pantai

Sunset di Pantai berlangsung mulai pukul 12.00 WIB dan menghadirkan enam musisi, yakni Raisa, Sal Priadi, Perunggu, Juicy Luicy, Nadin Amizah, dan Voxxes.