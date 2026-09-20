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Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 20 September 2026, Lengkap dari 0,5 hingga 1.000 Gram

Minggu, 20 September 2026 – 13:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 20 September 2026, Lengkap dari 0,5 hingga 1.000 Gram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 20 September 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga emas 1 gram Rp2.638.000 atau Rp2.644.595 setelah PPh 0,25%. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 20 September 2026, berada di level Rp2.638.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.644.595.

Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Harga emas berbeda berdasarkan berat pecahan dan jenis produk.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, seperti Gift Series, Batik Seri III, serta seri khusus lainnya. Data yang sama juga mencantumkan harga koin dan produk perak. 

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data per 20 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.369.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.372.423.

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- 1 gram: Rp2.638.000; setelah PPh menjadi Rp2.644.595.

- 2 gram: Rp5.216.000; setelah PPh menjadi Rp5.229.040.

Harga emas hari ini 20 September 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga emas 1 gram Rp2.638.000 atau Rp2.644.595 setelah PPh 0,25%
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