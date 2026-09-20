Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 20 September 2026, Lengkap dari 0,5 hingga 1.000 Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 20 September 2026, berada di level Rp2.638.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.644.595.

Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Harga emas berbeda berdasarkan berat pecahan dan jenis produk.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, seperti Gift Series, Batik Seri III, serta seri khusus lainnya. Data yang sama juga mencantumkan harga koin dan produk perak.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data per 20 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.369.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.372.423.

Baca Juga: Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 17 September 2026 Lengkap Semua Ukuran

- 1 gram: Rp2.638.000; setelah PPh menjadi Rp2.644.595.

- 2 gram: Rp5.216.000; setelah PPh menjadi Rp5.229.040.