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Cuaca Jawa Barat 20 September 2026, Bogor hingga Bandung Berpotensi Diguyur Hujan

Minggu, 20 September 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jawa Barat 20 September 2026, Bogor hingga Bandung Berpotensi Diguyur Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan pada Minggu, 20 September 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi terutama pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Berdasarkan informasi prakiraan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca Jawa Barat pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Karawang.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami awan tebal.

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Hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan berawan.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 20 September 2026: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung hingga Karawang berpotensi hujan. Waspada petir dan angin kencang
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