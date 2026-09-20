Kaltwins Resmi Diluncurkan di Bogor, Hadirkan Tiga Produk Perawatan Tubuh dan Kulit

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kaltwins resmi memperkenalkan rangkaian produk terbarunya melalui acara peluncuran yang berlangsung di IKIGAI Fitness, Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah selebgram, influencer, serta Brand Ambassador IKIGAI Fitness.

Dalam peluncuran tersebut, Kaltwins memperkenalkan tiga produk utama, yaitu Kaltwins Collagen Drink, Kaltwins Sunscreen Spray, dan Kaltwins Collagen Body Lotion.

Baca Juga: Kemenko PM Bawa Program 1001 Pasar Rakyat ke RRI Fest Bogor

Ketiga produk tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian perawatan tubuh dan kulit yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kehadiran Kaltwins juga mengambil tema perawatan dari dalam dan luar tubuh yang dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan aktif.

Kaltwins dikembangkan oleh Dr. Dr. apt. IGM. Wirabrata, S.Si., M.Kes., M.M., M.H., CGRE, bersama istrinya, drh. Eva Danny.

Menurut pihak Kaltwins, pengembangan produk dilakukan dengan memperhatikan aspek perawatan kulit dan kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

Hadirkan Tiga Produk