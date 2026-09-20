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Kaltwins Resmi Diluncurkan di Bogor, Hadirkan Tiga Produk Perawatan Tubuh dan Kulit

Minggu, 20 September 2026 – 08:00 WIB
Kaltwins Resmi Diluncurkan di Bogor, Hadirkan Tiga Produk Perawatan Tubuh dan Kulit - JPNN.com Jabar
Kaltwins resmi diluncurkan di IKIGAI Fitness Bogor dengan tiga produk, yakni Collagen Drink, Sunscreen Spray, dan Collagen Body Lotion. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kaltwins resmi memperkenalkan rangkaian produk terbarunya melalui acara peluncuran yang berlangsung di IKIGAI Fitness, Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah selebgram, influencer, serta Brand Ambassador IKIGAI Fitness.

Dalam peluncuran tersebut, Kaltwins memperkenalkan tiga produk utama, yaitu Kaltwins Collagen Drink, Kaltwins Sunscreen Spray, dan Kaltwins Collagen Body Lotion.

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Ketiga produk tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian perawatan tubuh dan kulit yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Kehadiran Kaltwins juga mengambil tema perawatan dari dalam dan luar tubuh yang dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan aktif.

Kaltwins dikembangkan oleh Dr. Dr. apt. IGM. Wirabrata, S.Si., M.Kes., M.M., M.H., CGRE, bersama istrinya, drh. Eva Danny.

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Menurut pihak Kaltwins, pengembangan produk dilakukan dengan memperhatikan aspek perawatan kulit dan kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

Hadirkan Tiga Produk

Kaltwins resmi diluncurkan di IKIGAI Fitness Bogor dengan tiga produk, yakni Collagen Drink, Sunscreen Spray, dan Collagen Body Lotion
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TAGS   kaltwins kaltwins bogor Kaltwins Collagen Drink Kaltwins Sunscreen Spray IKIGAI Fitness Bogor kota bogor

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