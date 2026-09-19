Anggaran Iuran BPJS Pemkot Bogor Hanya Bertambah Rp463 Juta, Komisi IV Soroti Kebutuhan Rp20,7 Miliar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti anggaran iuran BPJS Kesehatan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Komisi IV, anggaran pada tiga pos iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah (Pemda) disebut hanya bertambah sekitar Rp463,36 juta.

Di sisi lain, kebutuhan pembayaran kewajiban untuk tiga bulan terakhir disebut Dinas Kesehatan mencapai sekitar Rp20,7 miliar.

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Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur mengatakan, pihaknya telah menelusuri langsung dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 2026.

“Benar. Dan itu bukan perkiraan. Kami buka halaman per halaman, kami cek kode rekeningnya satu per satu,” ujar Fajar.

Anggaran Bertambah Rp463 Juta

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Fajar menjelaskan, terdapat tiga pos anggaran yang berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan Pemda.

Sebelum perubahan, total anggaran pada tiga pos tersebut tercatat sebesar Rp75.839.696.600. Setelah perubahan, anggaran menjadi Rp76.303.063.500.