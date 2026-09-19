RRI Fest di Kabupaten Bogor Hadirkan 55 UMKM dalam Program 1001 Pasar Rakya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menggelar RRI Fest di Lapangan Sakura, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest yang dilaksanakan secara paralel di sejumlah kota di Indonesia.

Penyelenggaraan RRI Fest di Kabupaten Bogor mendapat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui program 1001 Pasar Rakyat dan Workshop Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar.

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Dalam kolaborasi tersebut, RRI bertindak sebagai penyelenggara sekaligus tuan rumah dengan menyediakan lokasi, panggung, dan dukungan jangkauan siaran.

Sementara itu, Kemenko PM berperan dalam mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kurasi 55 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengikuti bazar.

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Selain itu, sebanyak 100 pelaku UMKM mengikuti workshop optimalisasi media sosial untuk memperluas akses pasar.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bazar merupakan bagian dari rangkaian pemberdayaan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperoleh akses pasar secara langsung.