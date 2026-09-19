Kontes Desain Helm AI Ajak Pelajar SMP di Bogor Belajar Keselamatan Berkendara

jabar.jpnn.com, BOGOR - Helm tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan keselamatan berkendara. Bagi sejumlah pelajar SMP di Bogor, helm juga menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pendekatan tersebut diterapkan melalui program “Helm Saya – Kontes Desain Helm AI” yang digagas PT Mitrapacific Consulindo International (MCI) bersama Hiroto Motor.

Program tersebut memadukan edukasi keselamatan lalu lintas dengan teknologi AI generatif.

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Para pelajar SMP di wilayah Bogor diajak merancang desain helm berdasarkan kreativitas dan minat masing-masing dengan bantuan teknologi AI.

Desain yang terpilih nantinya tidak hanya menjadi karya digital, tetapi juga diproduksi menjadi helm dan diperkenalkan kepada publik.

Presiden Direktur MCI Yamakawa Kazuhiko mengatakan program tersebut dilatarbelakangi perhatian terhadap keselamatan generasi muda, terutama pelajar yang memiliki mobilitas tinggi.

Menurut dia, masa SMP menjadi salah satu periode penting untuk membangun kebiasaan keselamatan berkendara sebelum aktivitas dan mobilitas anak semakin luas.

Perhatian terhadap penggunaan helm juga muncul dari komunikasi dengan guru dan orang tua siswa.