JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kontes Desain Helm AI Ajak Pelajar SMP di Bogor Belajar Keselamatan Berkendara

Kontes Desain Helm AI Ajak Pelajar SMP di Bogor Belajar Keselamatan Berkendara

Sabtu, 19 September 2026 – 14:00 WIB
Kontes Desain Helm AI Ajak Pelajar SMP di Bogor Belajar Keselamatan Berkendara - JPNN.com Jabar
Program Helm Saya mengajak pelajar SMP di Bogor mendesain helm dengan AI sekaligus meningkatkan kesadaran tentang keselamatan berkendara. Foto: Yogi Faisal/jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Helm tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan keselamatan berkendara. Bagi sejumlah pelajar SMP di Bogor, helm juga menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pendekatan tersebut diterapkan melalui program “Helm Saya – Kontes Desain Helm AI” yang digagas PT Mitrapacific Consulindo International (MCI) bersama Hiroto Motor.

Program tersebut memadukan edukasi keselamatan lalu lintas dengan teknologi AI generatif.

Baca Juga:

Para pelajar SMP di wilayah Bogor diajak merancang desain helm berdasarkan kreativitas dan minat masing-masing dengan bantuan teknologi AI.

Desain yang terpilih nantinya tidak hanya menjadi karya digital, tetapi juga diproduksi menjadi helm dan diperkenalkan kepada publik.

Presiden Direktur MCI Yamakawa Kazuhiko mengatakan program tersebut dilatarbelakangi perhatian terhadap keselamatan generasi muda, terutama pelajar yang memiliki mobilitas tinggi.

Baca Juga:

Menurut dia, masa SMP menjadi salah satu periode penting untuk membangun kebiasaan keselamatan berkendara sebelum aktivitas dan mobilitas anak semakin luas.

Perhatian terhadap penggunaan helm juga muncul dari komunikasi dengan guru dan orang tua siswa.

Program Helm Saya mengajak pelajar SMP di Bogor mendesain helm dengan AI sekaligus meningkatkan kesadaran tentang keselamatan berkendara.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kontes desain helm AI keselamatan berkendara helm saya bogor keselamatan berkendara pelajar MCI hiroto motor edukasi lalu lintas desain helm pelajar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU