JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Aher Datang ke Rumah Duka Danny Setiawan, Kenang Momen Seusai Menang Pilgub Jabar

Aher Datang ke Rumah Duka Danny Setiawan, Kenang Momen Seusai Menang Pilgub Jabar

Sabtu, 19 September 2026 – 16:00 WIB
Aher Datang ke Rumah Duka Danny Setiawan, Kenang Momen Seusai Menang Pilgub Jabar - JPNN.com Jabar
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat ditemui di rumah duka almarhum Danny Setiawan, Jalan Anggrek, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepergian mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan meninggalkan duka bagi Ahmad Heryawan (Aher).

Bagi Aher, Danny bukan sekadar mantan Gubernur Jabar. Danny merupakan senior sekaligus pendahulu yang kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Jawa Barat kepadanya.

Danny Setiawan memimpin Jawa Barat pada periode 2003-2008. Setelah itu, Aher melanjutkan kepemimpinan tersebut selama dua periode hingga 2018.

Baca Juga:

Aher datang ke rumah duka Danny di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026).

Dia menyampaikan rasa kehilangan sekaligus mengenang Danny sebagai sosok yang dekat dengan berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu saja dan keluarga merasa kehilangan luar biasa atas kepergian Pak Danny Setiawan," kata Aher.

Baca Juga:

Menurut Aher, Danny memiliki hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat selama menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dia menyebut Danny dikenal ramah serta dekat dengan ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga lingkungan pesantren.

Ahmad Heryawan mengenang Danny Setiawan sebagai senior dan pendahulunya di Jabar, termasuk momen makan bersama usai Pilkada Jabar 2008.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ahmad heryawan pemprov jabar mantan gubernur jawa barat aher danny setiawan danny setiawan meninggal pilkada jabar 2008

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU