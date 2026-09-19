Aher Datang ke Rumah Duka Danny Setiawan, Kenang Momen Seusai Menang Pilgub Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepergian mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan meninggalkan duka bagi Ahmad Heryawan (Aher).

Bagi Aher, Danny bukan sekadar mantan Gubernur Jabar. Danny merupakan senior sekaligus pendahulu yang kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Jawa Barat kepadanya.

Danny Setiawan memimpin Jawa Barat pada periode 2003-2008. Setelah itu, Aher melanjutkan kepemimpinan tersebut selama dua periode hingga 2018.

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Aher datang ke rumah duka Danny di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026).

Dia menyampaikan rasa kehilangan sekaligus mengenang Danny sebagai sosok yang dekat dengan berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu saja dan keluarga merasa kehilangan luar biasa atas kepergian Pak Danny Setiawan," kata Aher.

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Menurut Aher, Danny memiliki hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat selama menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dia menyebut Danny dikenal ramah serta dekat dengan ulama, organisasi kemasyarakatan, hingga lingkungan pesantren.