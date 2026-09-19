Kecelakaan Dini Hari di AH Nasution Bandung, Mahasiswa UPI Meregang Nyawa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan AH Nasution, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026) dini hari.

Seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) asal Makassar berinisial MA meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride dari arah barat menuju timur.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Permana mengatakan kecelakaan bermula ketika korban hendak mendahului kendaraan yang melaju di depannya.

Saat melakukan manuver tersebut, korban diduga kehilangan kendali ketika mengerem.

Motor yang dikendarainya kemudian tergelincir hingga korban terjatuh ke jalur berlawanan.

"Korban tiba di lokasi kejadian diduga kehilangan kendali saat mengerem mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Korban tergelincir dan tertabrak minibus," kata Fiekry.

Pada saat bersamaan, sebuah Toyota Avanza yang dikemudikan Ikhsan melaju dari arah berlawanan.