Bukan Cuma Pintar, Ini Pesan Rektor IKes Rajawali kepada 1.400 Mahasiswa Baru

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Sebanyak 1.400 mahasiswa baru resmi bergabung dengan Institut Kesehatan Rajawali (IKes Rajawali) pada tahun akademik 2026/2027.

Mereka akan disiapkan bukan hanya untuk menguasai kompetensi di bidang kesehatan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan di tengah masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) IKes Rajawali yang berlangsung pada 17-19 September 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Kampus 2 IKes Rajawali, Jalan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, itu diikuti 750 mahasiswa dari jalur reguler.

Sementara itu, mahasiswa lainnya berasal dari jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program pendidikan lanjutan, serta mahasiswa Magister Keperawatan yang tidak mengikuti PKKMB.

Rektor IKes Rajawali Assoc. Prof. Dr. Tonika Tohri mengatakan, masa awal perkuliahan harus menjadi titik bagi mahasiswa untuk memahami bahwa ilmu yang mereka pelajari nantinya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

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Menurut dia, mahasiswa kesehatan tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan klinis.

Mereka juga perlu memiliki kepedulian dan kemampuan melihat persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar.